La protesta di migranti e riders: "Chiediamo la sanatoria, durante il Covid abbiamo aiutato gli italiani"

Sanatoria per gli stranieri irregolari e abolizione dei decreti Salvini sull'immigrazione. A chiederlo sono migranti e riders di Milano, scesi in piazza della Scala martedì 30 giugno per chiedere al Governo regolarizzazioni per tutti.

"Nella legge allo studio in parlamento - dicono i manifestanti - vengono regolarizzati solo i migranti che in qualche modo servono come manodopera alle attività produttiva. È una visione un po' colonialista e chiediamo invece una sanatoria per tutti gli irregolari. Senza documenti non possiamo lavorare o pagare le tasse, non possiamo vivere".