Milano, 15mila Sardine in Duomo nonostante la pioggia: "Qui per difendere i valori umani, non per politica"

"Milano non si piega, siamo qui non per fare politica, ma per difendere i valori umani". È unanime il pensiero dei 15mila milanesi scesi in strada domenica 1 dicembre per la manifestazione delle Sardine, il movimenti di piazza nato a Modena "contro le politiche dell'odio" e per contrastare la Lega di Matteo Salvini.

Un'affluenza non prevista, quella dei milanesi, tanto da convincere la Prefettura a spostare la location della manifestazione dalla più piccola piazza Mercanti al Duomo. Una decisione provvidenziale, visto che l'intero spiazzo antistante la basilica è stato riempito da migliaia di persone che, nonostante la pioggia insistente, hanno intonato gli slogan del movimento: dal coro "Milano non si piega" alla classica canzone della Resistenza partigiana "Bella ciao".