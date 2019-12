Milano, Saviano interviene dal palco delle Sardine: "In questa piazza c'è l'antidoto all'odio"

C’era anche Roberto Saviano sul palco della manifestazione organizzata dalle Sardine in piazza Duomo a Milano. Dopo l'Emilia Romagna anche il capoluogo lombardo ha risposto all'onda del movimento nato per contrastare le politiche della Lega di Salvini, con oltre 15mila persone che nonostante la pioggia sono scese in strada per dire "No all'odio".

"Questa piazza dimostra che è possibile resistere - ha detto Saviano dal palco - Siete molti più di quello che vogliono far credere ed è bello vedere così tante persone, con idee differenti e teste differenti, riunirsi insieme. Qui c'è l'antidoto all'odio".