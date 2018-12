Milano, consigliera "in incognito" nel centro sociale: "Ecco il business dell'illegalità". Video

"Blitz" di Silvia Sardone al centro sociale Cantiere. La consigliera comunale del Gruppo misto, travestita per non essere riconosciuta, è infatti entrata nella struttura di via Monte Rosa per documentare quello che lei stessa ha definito il "business illegale" del centro.

"Sono entrata all’ora di pranzo nella Taverna Sociale, la mensa illegale del Cantiere, e ho potuto constatare l’esistenza di un vero e proprio ristorante abusivo - le parole della Sardone, che aveva già visitato in maniera simile il Macao -. Tavoli, sedie, cucina, musica, persino il wi-fi. Ovviamente del registratore di cassa nemmeno l’ombra, tanto che quando ho pagato il conto non mi è stato rilasciato nessuno scontrino".

"Così fanno affari i centri sociali che Sala etichetta come portatori di valori: fatturare in nero all’interno di un edificio occupato senza alcun titolo, che tipo di valore è? - ha attaccato la consigliera -. Il servizio ristorazione, a pranzo, va avanti dal lunedì al venerdì e in alcuni giorni del fine settimana è attivo anche alla sera. Tutti i piatti sono rigorosamente sponsorizzati su facebook e i soldi incassati, come spiegato dagli stessi antagonisti, servono per pagare le spese legali di chi ha avuto problemi con la giustizia".

“Nella Milano amministrata dalla sinistra succede anche questo - ha continuato la Sardone -, che dei delinquenti abusivi facciano soldi aprendo un ristorante senza che nessuno osi alzare un dito. Capisco che la sinistra, in perdita di consensi elettorali su ogni fronte, sia alla deriva e si tenga buono chi può garantirgli un pacchetto di voti, però credo che sia inaccettabile chiudere un occhio di fronte a realtà del genere".