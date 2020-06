A Milano arriva la mitica schiacciata dell'Antico Vinaio: coda dalle 5.30 del mattino

In coda dalle 5.30 del mattino per le schiacciate di Tommaso Mazzanti. Dopo Firenze, New York e Los Angeles arriva anche a Milano 'L'antico vinaio', il negozio di specialità toscane diventato celebre in tutto il mondo. Di fronte al negozio, in via Lupetta, decine e decine di ragazzi si sono messi in fila per l'inaugurazione del locale, tutti in attesa di portarsi a casa uno dei panini ripieni di 'Tommy'.

"Aprire a Milano è un sogno - racconta Tommaso durante l'inaugurazione - È una città che ho sempre amato e non mi aspettavo davvero così tante persone. Qui abbiamo riprodotto tutto quel che abbiamo nel nostro storico negozio di Firenze, i salumi, le schiacciate, e persino il personale fiorentino 'doc'. Per il milanesi, poi, abbiamo creato una schiacciata dedicata, fatta con il salame, il gorgonzola e le zucchine sott'olio. È il mio ringraziamento per questa città meravigliosa".