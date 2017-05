Scioperano i dipendenti della casa di riposo Ferrari, gli anziani protestano con i lavoratori

Decurtazione dello stipendio del 30% per l’applicazione illegittima della banca delle ore, l’assorbimento di 12 giornate di festività, carichi di lavoro insostenibili e poi ancora il mancato rispetto dell’orario settimanale di lavoro, il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la persistenza di discriminazioni etniche e culturali: sono queste le rimostranze dei 130 lavoratori della casa di cura "Virgilio Ferrari" che hanno deciso di scioperare per l'intera giornata.