Senza contratto da 4 anni, sciopera la grande distribuzione. Lungo corteo tra le vie di Milano

Sciopero nella catene della grande distribuzione. I lavoratori delle aziende associate a Federdistribuzione si sono astenuti dal lavoro per tutta la giornata di venerdì 22 dicembre per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da quattro anni, e migliori condizioni.

#NienteRegali Vogliamo il #Contratto”: questo lo slogan dell’agitazione che è stata proclamata per l’intera giornata e prevede iniziative di protesta in tutta Italia. “Il mancato rinnovo del contratto nazionale – spiega Luigino Pezzuolo, segretario generale della Fisascat Cisl milanese - sta provocando un grave danno economico e contributivo ai lavoratori. Le aziende chiedono continuamente più flessibilità per tenere sempre aperti i punti vendita, con turni che rendono difficoltoso conciliare la vita privata con quella lavorativa, ma non vogliono dare nulla in cambio. Tutto ciò è inaccettabile”.

A Milano è previsto un corteo che partirà (ore 10) dalla sede di Federdistribuzione (via Albricci 8) e si concluderà in piazza della Scala, dove parleranno i segretari generali di Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Uil.

Solidarietà ai lavoratori in protesta è stata espressa anche dal Comune di Milano.