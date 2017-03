Gli scontri dopo Atalanta-Inter | VIDEO

Ecco le immagini degli scontri tra tifosi nel dopo Atalanta-Inter del gennaio 2016.

In quell’occasione, alcuni supporters atalantini avevano cercato il contatto con i rivali in via Maj, ma erano stati prontamente bloccati e allontanati dalle forze dell’ordine.

Mercoledì, dopo un anno di indagini, gli uomini della Questura di Bergamo hanno fatto scattare le manette per venti persone - tutti appartenenti al mondo del tifo organizzato bergamasco - con le accuse di traffico e spaccio di droga, estorsione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini, condotte dalla Squadra mobile e dallo Sco della polizia di stato, avrebbero mostrato come il gruppo, prima di assistere alle partite, acquistava e consumava cocaina nei pressi o anche dentro lo stadio, incappucciandosi poi per compiere azioni violente. Parte della coca, secondo la Questura, era poi venduta anche tra i tifosi atalantini.

Proprio questo stesso modus operandi sarebbe stato usato dal gruppo prima di Atalanta-Inter.