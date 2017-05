Migranti, contestato il ministro Minniti dopo blitz in Centrale: tensione tra polizia e attivisti

Nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio gli antagonisti dei centri hanno sfilato per le vie del centro di Milano contestando l'operazione della polizia in Stazione Centrale. Il corteo dei manifestanti ha poi raggiunto il centro di Milano dove hanno contestato il ministro dell'Interno Marco Minniti, a Milano in città per l'inaugurazione della nuova sede della Dia.

Una trentina di attivisti sono venuti a contatto con la polizia che ha sfoderato i manganelli. Il corteo si è quindi allontanato raggiungendo Piazza del Duomo.

Video MilanoInMovimento/Facebook