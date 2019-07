Tensione tra tifosi dell'Inter e della Juve (cinesi): lanci di bottiglie e insulti. Video

Inter-Juve per i tifosi non sarà mai una partita come le altre. Neanche se quei tifosi sono cinesi e neanche se la partita è in realtà a oltre settemila chilometri da Milano e Torino.

L'ultima conferma è arrivata mercoledì pomeriggio da Nanchino, dove Inter e Juve si sono affrontare per la International champions cup, trofeo amichevole internazionale che si sta svolgendo in Cina.

Prima della gara, le due fazioni sono venute a contatto e si sono registrati alcuni momenti di tensione, con gli schieramenti che si sono lanciati bottiglie e altri oggetti. A scatenare il caos - alla fine è dovuta intervenire la polizia - è stato uno striscione dei tifosi dell'Inter che recitava "rubare è nel dna della Juve".

Video Causal People / Facebook