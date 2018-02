Corteo anti-fascismo, violenti scontri a Piacenza: impegnato il Reparto mobile di Milano

C'era anche il reparto mobile di Milano della polizia, insieme agli agenti colleghi di Piacenza e al Battaglione Carabinieri di Bologna, a cercare di contenere i facinorosi che, sabato, hanno partecipato a un corteo "contro i fascisti e Casapound" nel cuore di Piacenza.

La manifestazione, partita pacificamente, è presto sfociata in violenti scontri contro le forze dell'ordine; i partecipanti volevano passare in zone vietate e hanno cercato di sfondare le linee imposte, lanciando fumogeni, petardi e sampietrini.

In un frangente, un carabiniere è scivolato ed è rimasto per qualche interminabile secondo in balia degli antagonisti, che l'hanno colpito sulla testa con il suo scudo e con le aste delle bandiere. Il militare, ferito non gravemente, è riuscito a rialzarsi e a mettersi al riparo.