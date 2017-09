Sda, botte tra lavoratori in sciopero e crumiri: un operaio accoltellato, un altro investito

Serata di tensione fuori dall’Sda di Carpiano, teatro di violentissimi scontri tra operai in sciopero - quasi tutti del sindacato Si Cobas - e colleghi vogliosi di ricominciare a lavorare.

Verso le undici, i “crumiri” si sono presentati in circa duecento fuori dal magazzino e si sono immediatamente “confrontati” con i manifestanti.

Negli scontri, uno degli operai impegnati nel picchetto è stato accoltellato, un altro è stato investito: entrambi sono finiti in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi.

I lavori del magazzino dell’Sda di Carpiano sono bloccati da quasi dieci giorni dal Si Cobas per una vertenza nata dopo un cambio appalto che - secondo i sindacalisti - penalizzerebbe quarantatré lavoratori.