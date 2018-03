Scontri alla Statale, caricati gli studenti. Le immagini

Gli studenti e i lavoratori della Statale si sono radunati in assemblea prima di andare alla votazione del Senato accademico per poter parlare con il Rettore Vago ed impedire che le facoltà scientifiche dell’Università Statale di Milano vengano spostate a Expo. Le forze dell'ordine hanno però sbarrato la strada al corteo, che è stato poi caricato per impedirne il passaggio.

Immagini fb MilanoInMovimento