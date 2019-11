Scontri prima di Atalanta-Dinamo, tafferugli tra tifosi fuori dal Meazza: 5 feriti. Video

Eccole le immagini degli scontri avvenuti prima di Atalanta-Dinamo Zagabria di martedì sera al Meazza. Le due tifoserie sono venute a contatto fuori dai gate 4 e 7, quando una quarantina di ultras croati si sono staccati dal corteo e hanno attaccato i bergamaschi.

Gli atalantini hanno "reagito" e ne è nato un violento corpo a corpo, sia davanti all'ingresso 4 che all'ingresso 7, poi sedato dall'intervento della polizia.

Il bilancio finale è di cinque atalantini feriti, tutti tra i trenta e i quaranta anni: quattro sono stati medicati sul posto e uno si è presentato poco dopo al San Carlo.

Poco prima un altro momento di tensione si era registrato in via Don Gnocchi, zona stadio, dove un 50enne, un 21enne e un 14enne - tutti italiani - erano stati aggrediti mentre scendevano dalla loro auto. I tre, stando alle primissime informazioni raccolte, erano stati accerchiati e colpiti da un gruppetto di tifosi, che aveva poi fatto perdere le proprie tracce. Il 21enne è stato portato al San Carlo in codice verde, mentre gli altri due - anche loro feriti - sono stati medicati sul posto.

Nel pomeriggio era invece andato in scena il lungo corteo dei tifosi della Dinamo, guidati dal gruppo Bad Blue Boys, che sono partiti dall'Arco della Pace e hanno sfilato fino a San Siro.