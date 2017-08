Incidente in via Petrocchi, a Milano, nel quartiere di Gorla verso l'una di pomeriggio di giovedì 3 agosto. Ad avere la peggio un 51enne caduto dallo scooter in seguito ad una collisione con un'automobile.

L'uomo è stato portato al Niguarda in codice giallo. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.