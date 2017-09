Inaugurata la scuola dello chef stellato Oldani, la prima con un ristorante aperto al pubblico

E’ stato inaugurato il nuovo edificio scolastico dell’istituto superiore turistico-alberghiero “Olmo” di Cornaredo, realizzato grazie agli interventi progettati e realizzati dalla Città Metropolitana di Milano.

Tra i docenti ci sarà un ospite d’eccezione: lo chef stellato Davide Oldani, che proprio a Cornaredo ha il suo locale “D’O” e che alla scuola ha donato sedie e tavoli della sala da pranzo.

Con una superficie di 4.400 metri quadrati, l’istituto può ospitare attualmente 18 classi oltre a due laboratori di cucina, due sale da pranzo ad uso didattico e infermeria, lavanderia, spogliatoi.

Fiore all’occhiello il ristorante didattico aperto al pubblico: non esistono altri istituti scolastici nel territorio metropolitano con questa caratteristica.

Il costo complessivo della scuola è stato di 5 milioni 993 mila euro. La spesa è stata finanziata per 5.300.000,00 di euro con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e per 90.000,00 euro con avanzo per devoluzioni nel 2016. La costruzione ha inoltre beneficiato dello spazio finanziario di esenzione dal patto di stabilità messo a disposizione dal programma “Sblocca scuole” curato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una quota di 1.680.000 euro.