Scuola, lavori in 19 istituti. Il sindaco Sala: "Con la ripartenza priorità alla manutenzione delle sedi"

Manutenzione nelle scuole e due nuovi istituti per Milano. Il sindaco Sala lo annuncia in un video Facebook registrato nel cantiere della nuova scuola di via Pisa, che nei piani del Comune dovrebbe essere pronta a settembre.

"Le scuole sono fondamentali per la nostra città, quindi nella ripartenza dei cantieri ho dato priorità alle scuole", ha spiegato il sindaco illustrando il piano d'intervento da 10 milioni di euro che Palazzo Marino ha messo in campo per la riapertura degli istituti della città.