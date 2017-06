Milano, ecco la prima scuola tutta in legno

È iniziato il conto alla rovescia per la ricostruzione della scuola di via Strozzi (ex Cardarelli), nel Municipio 6, che rientra nel novero delle sei strutture che saranno costruite ex novo di cui tre (Strozzi, Brocchi e Viscontini) interamente in legno.

L’approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta apre la strada allo sviluppo dell’esecutivo e al conseguente avvio dei lavori, previsto per questo autunno, in modo da poter restituire la scuola alla sua zona di appartenenza entro la fine del 2018.

Risparmio energetico, bioedilizia, tecnologia a basso impatto ambientale, ampie aree verdi, spazi nuovi e diversi per favorire la socializzazione, l’insegnamento e l’apprendimento: la scuola che verrà sarà funzionale ed innovativa, ideata per sperimentare un diverso modello scolastico.

Il costo per i lavori è di 11,8 milioni di euro.

La scuola era stata chiusa a giugno 2012 per la massiccia presenza di amianto e - mentre le classi venivano trasferite in via Scrosati - più volte occupata abusivamente, tanto da rendere necessaria la bonifica ambientale, perché l'amianto, che precedentemente era in forma compatta, aveva finito con il disperdersi nell'ambiente. Ad agosto 2016 è avvenuta la consegna dell'area di cantiere per l'abbattimento, mentre la demolizione vera e propria è terminata nei mesi scorsi.