Sedriano, Esercito e Carabinieri interrompono l'assemblea dei lavoratori BRT

Militari dell'esercito e Carabinieri nel magazzino della BRT mentre è in corso l'assemblea dei lavoratori in sciopero contro il mancato rispetto del protocollo di accordo firmato con l’azienda solo pochi giorni prima.

È accaduto a Sedriano, in provincia di Milano, mercoledì 20 maggio. In un video messo in rete sull'account Facebook del 'Partito della Rifondazione Comunista', ecco i miliari all'interno dello stabilimento dell'azienda che si occupa di logistica.