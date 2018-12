La senatrice Liliana Segre al Memoriale della Shoah: "Tutti molto allarmati per il nuovo decreto sicurezza"

"Oggi la situazione per i richiedenti asilo è diversa, non tutti rischiano la morte come l'abbiamo rischiata noi, ma siamo tutti molto allarmati per il nuovo decreto sicurezza che toglierà non solo il diritto di asilo ma anche un tetto sulla testa per ripararsi dal gelo invernale". Così la senatrice a vita Liliana Segre durante la visita al Memoriale della Shoah a Milano, avvenuta per la prima volta nella storia in presenza di oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Milano. L'intervista