Pavia, maxi sequestro della Gdf contro ex boss della mala: confiscate due ville e contanti per 600mila euro

Maxi sequestro della guardia di finanza di Pavia al patrimonio di Mariano Randazzo, ex boss della mala milanese e poi collaboratore di giustizia sulle cui spalle gravano 25 condanne per reati che vanno dal furto, alla ricettazione, passando per lo sfruttamento della prostituzione, il traffico di droga, le minacce e il porto abusivo di armi. Le fiamme gialle hanno confiscato due ville a Rivanazzano Terme e una somma in contanti per un ammontare di circa 600 mila euro.