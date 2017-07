Uomo travolto da un treno a Sesto, testimone: "Mi ha detto che andava a fare dei disegni"

Nella serata di giovedì 20 luglio un uomo è stato travolto e ucciso da un convoglio ferroviario nei pressi della stazione di Sesto San Giovanni. Il fatto è avvenuto intorno alle 21.40, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Negli stessi istanti, una ragazza moriva in circostanze simili a Legnano.

Secondo quanto riferito da un testimone a MilanoToday la vittima era un ragazzo italiano: "L'ho visto mentre scavalcava il muro e l'ho fermato, mi ha detto che andava a fare dei disegni". Fonti investigative, invece, hanno riferito che nello zainetto dell'uomo c'era una bottiglia di vodka. L'incidente è avvenuto in via Venezia, nello stesso luogo in cui nel 2016 era morto un writer. Sul caso sta indagando la polfer, sul posto insiema ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

(Immagini B&V Photographers)