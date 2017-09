Al via la settimana della moda, il centro di Milano invaso dagli stilisti: tutto esaurito

E’ partita la Milano Fashion Week, la tanto attesa settimana della moda fa registrare il tutto esaurito nei principali alberghi cittadini con un incremento di presenze rispetto alle già entusiasmanti scorse edizioni. Capitale mondiale della moda, la città vive l’orgoglio del made in Italy con un fitto calendario di eventi tra sfilate, presentazioni e attesissimi debutti. Una settimana caldissima già anticipata da Milano XL, la festa della creatività che ha tempestato di colorate e originali installazioni il quadrilatero della moda. Eccezionale il colpo d’occhio in piazza Della Scala tra giardini e melograni con sullo sfondo una enorme libreria in legno, la Biblioteca dei tessuti, montata sulla facciata di Palazzo della Ragioneria.