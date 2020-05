Seveso, il racconto di un negoziante: "Prima il Covid, ora l'esondazione, ormai sono rassegnato"

Dopo il Covid, che lo ha costretto a chiudere il negozio per due mesi, ora ecco l'ennesima esondazione del Seveso. Gli abitanti dei quartieri Niguarda e Ca' Granda sono sconsolati dopo che venerdì 14 maggio, a causa di un violento temporale, il torrente che scorre sotto viale Fulvio Testi, a Milano, è fuoriuscito di nuovo causando danni ad appartamenti e attività commerciali che si apprestavano alla riapertura. Per strada, nella notte, i residenti hanno assistito inermi all'ennesima fuoriuscita del Seveso, strade e scantinati invasi dalla piena e tombini che esplodevano a causa della pressione del corso d'acqua sotterraneo.

In via Valfurva, al Simon's bar, i volti al bancone esprimono tutta l'amarezza dei lavoratori che hanno passato la mattina a svuotare il locale dall'acqua. "Prima del Covid-19 avevamo raccolto 10 pagine di firme per chiedere di avviare in fretta i lavori per le vasche di laminazione a nord di Milano. Purtroppo le firme sono ancora tutte qua, mentre il Seveso è 50 anni che esonda. Non sappiamo più cosa dire, ormai siamo rassegnati - spiega il titolare del bar - Siamo appena usciti dall'emergenza Covid e siamo già alle prese con tutto il lavoro extra che un negozio deve fare per rispettare le norme sul distanziamento sociale. Ora di nuovo il Seveso che fuoriesce e allaga tutto quanto. Siamo davvero sconsolati".