Video. Seveso esonda, quartieri sommersi dall'acqua: così si sono risvegliati i milanesi

Interi quartieri della città si sono risvegliati sommersi dall'acqua dopo che il Seveso è esondato durante la notte tra mercoledì e giovedì. Disagi per tutti i residenti delle zone del Municipio 9, in particolare zona Niguarda, Ca' Granda, Montalbino (l'acqua in via Veglia: video), Zona Zara, Maggiolina, La Fontana, Abbadesse e Isola.

Situazione critica anche a Pozzo d'Adda, dove una tromba d'aria ha lasciato dietro di sé feriti e danni.

Nel video (di Adriana T.) via Budua, zona Zara.