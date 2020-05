Il Seveso esonda tutta la notte, il sindaco Sala: "Senza vasche di laminazione Milano può fare poco"

Notte di esondazioni a Milano a causa del maltempo che ha provocato la fuoriuscita del torrente Seveso nei quartieri a nord della città. Il giorno dopo le inondazioni di interi quartieri, il sindaco Sala difende su Facebook l'Amministrazione comunale, spiegando che la Giunta è ancora in attesa del giudizio sul ricorso che blocca una delle vasche di laminazione a nord della città, vasche, spiega il sindaco, che sono indispensabili per evitare le esondazioni.

"Ieri notte su Milano è caduta una quantità di acqua pari a un terzo di quella caduta finora in tutto l'anno - esordisce Sala - Questo per farvi capire la portata del fenomeno meteorologico. Abbiamo dovuto bloccare la M2 da Famagosta in poi, ci sono stati disagi per i residenti e anche per il traffico, con molti alberi caduti. Voglio assicurarvi che stiamo facendo molti lavori di pulizia e manutenzione straordinaria, ma senza le tre vasche di laminazione a nord di Milano la situazione non si risolverà. Due sono in costruzione, attendiamo il responso del Tribunale delle acque sul ricorso che ne blocca una, speriamo arrivi presto".