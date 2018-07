Nella notte tra mercoledì e giovedì 5 luglio via Veglia a Milano si è trasformata in un fiume in piena a causa dell'esondazione del fiume Seveso. Disagi per tutti i residenti delle zone del Municipio 9, in particolare zona Niguarda, Ca' Granda, Montalbino, Zona Zara, Maggiolina, La Fontana, Abbadesse e Isola.

(Video di Abelardo Jhon Padrinao Larin per Mt)