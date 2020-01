Milano, sgomberato il centro sociale Brancaleone: due ragazzi barricati sul tetto

In due barricati sul tetto per resistere allo sgombero. Così i ragazzi di "Casa Brancaleone" hanno risposto al blitz delle forze dell'ordine che martedì 21 hanno dato il via all'evacuazione dello stabile occupato di piazza Alfieri, in zona Bovisa, quartier generale del collettivo anarchico.

Sul posto numerosi agenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del fuoco, che dopo aver tentato invano di far scendere i due attivisti barricati sul tetto, hanno sigillato l'ingresso di Casa Brancaleone con dei new jersey di cemento per impedire l'ingresso agli occupanti.