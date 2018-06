Sgomberato lo stabile occupato da un collettivo studentesco, corteo di protesta dei centri sociali

Dallo scorso 25 gennaio lo stabile di viale di Porta Vercellina era occupato da un collettivo studentesco, la Rete degli Studenti. Lo spazio era stato rinominato Zip, Zona Indipendente Politica.

Nella mattinata di martedì 26 giugno polizia e carabinieri si sono presentati sul posto, gli uomini del commissariato Porta Genova hanno eseguito lo sgombero su disposizione del questore di Milano e dopo un apposito provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria. Colti di sorpresa, i ragazzi hanno invitato tutti a partecipare ad una manifestazione di protesta perché “quegli spazi – dicono - sono inutilizzati e noi abbiamo trasformato lo stabile, che era in totale abbandono, in un luogo di cultura”.

Cori, proteste e striscioni per dire no all’azione di sgombero, ma senza nessuno scontro. Il gruppo ha poi chiesto e ottenuto di muoversi in corteo. Dopo lo sgombero, riferisce la Questura, il proprietario dello stabile ha iniziato le operazioni di messa in sicurezza dell’intera area.

Immagini Fb Milano In Movimento.