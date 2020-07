Milano, movida pazza: alcuni ragazzi si arrampicano sulle Colonne di San Lorenzo. Il video

Serata pazza quella tra sabato e domenica per la movida milanese. Nel corso della notte un gruppo di ragazzi si è arrampicato sulle Colonne di San Lorenzo e si è fatto una 'bella' passeggiata su quello che resta del monumento, come se fosse normale. Il tutto davanti agli occhi stupiti di decina di altri giovani che si stavano godendo la serata.

Il video è stato condiviso da Welcome To Favelas su Instagram. La stessa pagina ha pubblicato un altro video dove alcuni ragazzi si arrampicano sull'Arco della Pace. In quel caso è intervenuta pure la polizia e c'è una denuncia.