Test sierologici, il sindaco Sala: "I milanesi li chiedono, ora chiarezza da Regione e ministro della Sanità"

"Regione e ministero della Sanità ci spieghino quali dubbi hanno e quando saranno fatti in città. I milanesi lo chiedono". Così il sindaco Sala torna sulla questione dei test sierologici, chiedendo al Pirellone e al ministro Speranza di fare chiarezza.

"La competenza in materia sanitaria è della Regione - spiega Sala - ma i miei cittadini vogliono sapere se e quando faranno i test per il Covid-19. Inolte Fontana dice che la riaprtura avverrà in base ai dati epidemiologici, ma quali sono questi dati se non si fanno i test? Al ministro Speranza invece chiedo: com'è pensabile che un cittadino lombardo abbia un trattamento diverso rispetto a uno veneto?".