Silvia Romano finalmente libera, le parole di Laura Boldrini: "Notizia stupenda, l'aspettavamo da tanto"

"Una notizia stupenda che aspettavamo da molto tempo. Un grazie a chi ha lavorato per lei e che non ha mai perso la speranza". Così l'ex presidente della Camera Laura Boldrini commenta in collegamento telefonico con Milano Today la liberazione di Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e della quale si erano perse le notizie.

Ad annunciare la liberazione della ragazza è stato nel tardo pomeriggio di sabato 9 maggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che su Twitter ha dato la notizia che tutti i milanesi aspettavano da tempo: "Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio Ringrazioe le donne e gli uomini dei servizi di Intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!".