Milano, Silvia Romano rientra al quartiere Casoretto e saluta dalla finestra di casa

Arriva scortata tra una selva di fotografi e poi saluta dalla finestra di casa. Si è concluso così il lungo rientro di Silvia Romano a Milano, dove ad attenderla, al quartiere Casoretto, c'erano decine di vicini e residenti pronta ad applaudire il suo rilascio dopo un anno e mezzo di sequesto.

La cooperante, rapita nel villaggio di Chakama, in Kenya, mentre lavorava per una onlus, è stata rilasciata venerdì 8 maggio dai guerriglieri della jiahd islamica in Somalia che la tenevano prigioniera dal 20 novembre 2018.