Silvia Romano libera, il sindaco Sala: "Abbiamo seguito la vicenda nel massimo riserbo, ora ti aspettiamo"

"In tutti questi mesi abbiamo seguito con i genitori e la Farnesina la vicenda di Silvia, mantenendo la massima riservatezza per riuscire a portarla a casa". Così il sindaco di Milano Beppe Sala commenta la liberazione di Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya il 20 novembre 2018.

"Io sono felicissimo e sicuramente anche i milanesi. Ora ti aspettiamo", è l'augurio del primo cittadino da Palazzo Marino a poche ore dall'annuncio ufficiale della liberazione di Silvia da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nel tardo pomeriggio anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini aveva commentato la vicenda augurandosi il presto ritorno della ragazza nel capoluogo lombardo.