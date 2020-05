Milano, il flash mob per Silvia Romano: applausi e striscioni dai balconi del quartiere Casoretto

Un flash mob con applausi e striscioni dai balconi. Così i milanesi del quartiere Casoretto hanno salutato il ritorno in Italia di Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e liberata venerdì 9 maggio grazie al lavoro dell'intelligence italiana.

Nelle immagini postate in rete dal gruppo Facebook DeputatiPD, ecco le persone affacciate dalle finestre dei propri appartamenti per applaudire il momento dell'atterraggio della ragazza all'aeroporto di Roma Ciampino, dal quale Silvia ripartirà lunedì per il rientro definitivo a Milano.