Milano Malpensa, dentro il nuovo simulatore di volo CAE per addestrare i piloti EasyJet

Tre nuovi simulatori di volo e un centro addestramento piloti per formare gli aviatori. È il nuovo progetto di CAE (Canadian Aviation Electronics) e EasyJet inaugurato il 10 ottobre a Malpensa, base strategica della compagnia aerea britannica in Italia con oltre 90mila passeggeri all'anno.

"Il nuovo CAE training centre di Milano - spiegano i vertici di EasyJet - addestrerà oltre 35.000 piloti di voli in Europa. Si tratta di una struttura all’avanguardia, dotata di aule e spazi dedicati per il debriefing dei piloti, ma anche delle più moderne tecnologie per la simulazione aerea. Malpensa è al cuore del network EasyJet e l'Italia è uno dei nostri mercati principali, tanto che da quest'inverno arriveranno in dotazione dei nuovi airbus per incrementare l'offerta commerciale della compagnia. È la dimostrazione che Milano e la Lombardia sono sicuramente un luogo nel quale investire per il futuro ".