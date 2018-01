Sciopero e corteo, i sindacati reagiscono alla tragedia sul lavoro: "Dal Prefetto per chiedere fatti"

Venerdì 19 gennaio due ore di sciopero unitario in tutte le aziende metalmeccaniche di Milano e provincia e poi un corteo nel cuore della città. Cgil, Cisl e Uil reagiscono così alla tragedia della Làmina, l’azienda dove 3 operai sono morti per le esalazioni di sostanze tossiche e un quarto si trova ricoverato in gravi condizioni.

"L’unica arma è la prevenzione e la politica deve fare di più", così in coro i sindacati che si sono ritrovati in conferenza stampa nella sede della Camera del Lavoro.

Il corteo di venerdì 19, alle ore 15.30 il raduno in piazza San Babila, si concluderà con un sit-in sotto la Prefettura.

I sindacati avanzeranno richieste concrete, a partire dai sopralluoghi nelle aziende e dai controlli serrati perché soltanto la prevenzione può evitare queste tragedie.