Sesto, lo sfottò del sindaco Di Stefano ai Ghisa di Milano: "Loro girano in monopattino, i miei sventano rapine"

Un vero e proprio sfottò nei confronti della città di Milano e dei suoi Ghisa. Autore della goliardata è il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, che in un video messo in rete su Facebook prende in giro gli agenti della Polizia Locale del capoluogo mostrando il confronto con gli agenti della sua città, intenti a sventare rapine e bloccare malviventi mentre i Ghisa milanesi vanno in monopattino.

"Ho sempre avuto grande rispetto per la Polizia Locale - scrive il sindaco di Sesto su Facebook - Per questo penso che il loro lavoro vada valorizzato". In sottofondo al video, per aumentare l'effetto comico, la colonna sonora dei 'Chips', celebre serie televisiva degli anni '80 che aveva per protagonisti due poliziotti in motocicletta.