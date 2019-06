Salti e acrobazie con lo skateboard in Stazione Centrale: ecco il contest a Milano

"A Milano esiste la Week per qualsiasi cosa e così abbiamo deciso di farne una per lo skateboard". Così gli organizzatori presentano la Milano Skate Week, il contest dedicato alla tavola a quattro ruote in programma fino a venerdì.

"Quest'anno - spiegano gli organizzatori - abbiamo deciso di far partecipare anche Milano alla giornata mondiale dello skate. Abbiamo iniziato martedì con una gara di velocità al parco Monte Stella e proseguiremo fino a venerdì con il contest finale al parco Lambro".