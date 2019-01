Ha illuminato tutte le sere dell'ultimo mese la piazza della cattedrale con le sue luci bianche e gli addobbi blu ed è stato protagonista di meravigliosi scatti e video, di turisti e non, per tutto il periodo natalizio: l’abete di 25 metri, donato alla città lo scorso 5 dicembre da Val di sole e sponsorizzato da Unipol, è stato smontato tra la giornata del 7 e dell'8 gennaio. Vediamo come, nelle immagini in time-lapse di Skyline Webcams.