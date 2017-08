Fermato al confine con la Svizzera, aveva 146 mila euro nascosti in auto

Un uomo di 34 anni di origini marocchine (residente in Spagna) è stato fermato dai militari della guardia di finanza al confine con la Svizzera che, durante un controllo, hanno trovato 146 mila euro in contanti nascosti in un doppiofondo dell'auto. L'episodio è accaduto nella mattinata di lunedì 7 agosto, ad insospettire le fiamme gialle il comportamento nervoso dell'uomo che aveva dichiarato di non trasportare valuta a bordo della proprio Volkswagen Polo.