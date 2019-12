La banda degli incappucciati: migliaia di euro buttati nel Naviglio (e su Instagram condivide "Mario Draghi")

Due grossi sacchi neri, qualche salvagente e tanti, tanti soldi. Eccoli i ragazzi, tutti a volto coperto e con un cappuccio in testa, che mercoledì mattina hanno riempito il Naviglio di banconote da 100 euro, poi risultate false.

Nelle ultime ore sui social è apparso un video del loro "blitz": nelle immagini si vedono tre o quattro persone che gettano il denaro nell'acqua e alcuni "complici" che li filmano.

Il mistero era nato nelle prime ore di mercoledì, quando numerosi passanti avevano notato i soldi nel Naviglio e qualcuno aveva anche tentato di recuperare le banconote, prima di scoprire che in realtà si trattava di un semplice facsimile.

Piccolo particolare: a condividere su Instagram il video dell'azione è stato un profilo appena nato e "intitolato" a Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea. Il perché del blitz però ancora non è chiaro e il mistero, per ora, resta.