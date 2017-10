Malpensa, banconote nascoste tra pennarelli e detersivo: scovati 40milioni | Le immagini

A seguito di un'attività di intelligence e profiling, le Fiamme Gialle hanno controllato quasi 4mila passeggeri con ingenti quantitativi di contanti in partenza e in arrivo dalle nazionalità più disparate. Circa 1.900 persone hanno violato la normativa vigente che prevede l’obbligo di dichiarare in Dogana gli importi di denaro contante portati al seguito pari o superiori a 10 mila euro.

In totale sono state comminate sanzioni per un importo complessivo intorno ai 600 mila euro e sono stati effettuati sequestri per quasi 400mila euro, mentre le somme di denaro contante complessivamente intercettate “in partenza e in uscita” dall’aeroporto di Malpensa si aggirano intorno ai 40 milioni di euro.