Arriva il reddito di inclusione, è la prima volta in Italia: "Firmiamo un patto coi più bisognosi"

Sostegno diretto a chi è in difficoltà. Il Comune di Milano mette in campo il massimo sforzo per non lasciare da sole le fasce più deboli della popolazione. A inizio dicembre partirà il reddito di inclusione, una misura che si rivolge a quella fascia di popolazione con reddito inferiore ai seimila euro Isee premiando innanzitutto i nuclei familiari dove sono presenti dei figli.

Verrà erogato un assegno di circa 400 euro mensili. L’assessore al ramo Pierfrancesco Majorino ci tiene a sottolineare che si tratta della prima misura strutturale di sostegno al reddito della storia di Italia. Una misura governativa che a livello territoriale vedrà la concertazione di Inps e amministrazione comunale.

Un patto con il cittadino bisognoso che in cambio dell’aiuto economico garantisce il massimo impegno concreto per reinserirsi nel mondo del lavoro e iniziare un percorso formativo e di aggiornamento.

Questa misura così diretta verrà presto affiancata da altre che invece coprono una fascia più ampia di popolazione come il reddito di maternità e il buono di assistenza familiare che si rivolge ai cittadini con reddito fino ai 17 mila euro.