Esclusivo: ancora una spaccata violenta, in azione la "Banda della Fiesta". Il video

Hanno ingranato la retromarcia e hanno mandato in mille pezzi la vetrina di un negozio di telefonia. Poi sono scesi e hanno arraffato tutti gli smartphone presenti, infine sono scappati nel buio della notte facendo perdere le loro tracce. Spaccata nella mattinata di martedì 9 gennaio al Telefonia Cassala, negozio sulla circonvallazione di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 6 del mattino quando i malviventi — cinque, a volto coperto e con un accento straniero — sono entrati in azione a bordo di una Ford Fiesta. L'azione è durata poco più di un minuto, come si può vedere dal video in esclusiva reperito da MilanoToday. E ora i titolari dell'esercizio commerciale stanno facendo la conta dei danni: 10mila euro tra la merce sottratta e i le vetrate del negozio. Non è il primo furto, nel 2016 il negozio era stato vittima di una rapina: una persona armata di coltello aveva minacciato una dipendente e si era fatto consegnare alcuni telefoni.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, ma dietro la spaccata potrebbe celarsi la "Banda della Fiesta". Sabato 30 dicembre due negozi di telefonia furono derubati a poche ore l'uno dall'altro: il primo in via Volvino alle 4.45 quando fu depredato un negozio Tim; successivamente (intorno alle 6.45) fu la volta di uno store Vodafone di via Montecatini. In entrambi i casi i malviventi utilizzarono una Ford Fiesta, per il momento non è chiaro se i furti siano legati tra loro: sul caso stanno indagando le forze dell'ordine.