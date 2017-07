Nasconde la cocaina in cantina e spaccia fuori dal bar: pusher arrestato | Le immagini

Arrestato il 5 luglio Franco B., sessantenne, con l'accusa di spaccio di droga. L'uomo utilizzava un bar di via Palmi, a Baggio, come "base" per la sua attività: quando riceveva un'ordinazione si allontanava fino a una cantina in uso, poco distante, recuperava la droga e tornava al bar per cederla.

Dopo alcune segnalazioni di cittadini, gli uomini del Commissariato Lorenteggio lo hanno sorpreso sul fatto, all'interno della cantina, e lo hanno ammanettato. Nel locale sono stati trovati quasi mezzo chilo di cocaina e 1.270 euro in contanti