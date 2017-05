Le telecamere del telegiornale satirico di Canale 5 hanno documentato episodi di spaccio in Stazione Centrale. Il servizio è stato registrato prima del blitz delle forze dell'ordine di martedì 2 maggio in cui cinquantadue persone sono state accompagnate in Questura per essere identificate, azione alla quale non è seguito nessun arresto o denuncia.

