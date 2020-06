Spaccio a Lambrate, identificate 37 persone: c'è anche un latitante che spinse un uomo giù da un palazzo

Operazione anti spaccio venerdì 19 giugno in piazza Bottini e piazza Gobetti dove gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Lambrate hanno identificato 37 persone in seguito ad alcune segnalazioni fatte dai residenti del quartiere.

Due gli indagati in stato di libertà: una per resistenza a pubblico ufficiale e l’altra per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Durante i controlli gli agenti hanno anche identificato un latitante egiziano di 22 anni sul quale pendeva un mandato di cattura europeo per aver scaraventato dal secondo piano di uno stabile un connazionale durante una lite per futili motivi.