Spacciava marijuana al dettaglio in un appartamento di via De Pretis: in manette una 58enne italiana

Nel suo appartamento deteneva circa due etti e mezzo di marijuana destinato allo spaccio, per così dire, “casalingo”. A finire nei guai una cittadina italiana di 58 anni, che aveva trasformato la propria abitazione in via De Pretis in un centro di vendita al dettaglio, dove i clienti entravano e compravano indisturbati.

A scoprirla sono stati martedì 30 giugno gli agenti della Polizia di Stato di Milano che dopo una serie di appostamenti hanno arrestato la donna. Nella casa 236 grammi di marijuana, una bilancia di precisione e una scatola con decine di bustine di cellophane per confezionare le dosi di erba destinate alla vendita.