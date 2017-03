"Studenti 'in fila' fuori da scuola per comprare la droga". E' stata più o meno questo l'allarme lanciato da molti genitori e insegnanti ai carabinieri della Compagnia di San Donato all'inizio dell'anno. In poco più di un mese di indagini, i militari hanno arrestato due spacciatori di pastiglie di ossicodone, un oppioide molto più potente della morfina e l'eroina (LEGGI LA NOTIZIA).